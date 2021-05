Vaccini coronavirus, l'annuncio: "Da lunedì 24 maggio aperta l'adesione della fascia 40-49 anni"

Il commissario straordinario, Massimo D’Angelo: "Riceveranno l’appuntamento in base alla disponibilità dei vaccini"

"A partire da lunedì 24 maggio, il via libera è previsto per l’adesione alla vaccinazione dei soggetti di età compresa tra i 49 e 40 anni che riceveranno l’appuntamento in base alla disponibilità dei vaccini". E' questo l'annuncio della Regione Umbria e del commissario straordinario all'emergenza coronavirus Massimo D’Angelo.

La Regione Umbria annuncia anche che "la prossima settimana adotterà una delibera per l’autorizzazione di punti vaccinali straordinari nei luoghi di lavoro. Grazie a questo atto infatti, le attività produttive in grado di somministrare almeno 200 vaccini al giorno, potranno chiedere l’autorizzazione per avviare il punto vaccinale".