Coronavirus, vaccino e cena da Cucinelli: "Dosi fino alle 2 di notte, pizza per chi verrà"

Vaccino e cena da Brunello Cucinelli a Solomeo, dove da oggi (lunedì 21 giugno) presso il 'Parco della Bellezza' verranno somministrate dosi "fino alle 2 di notte" come ha spiegato lo stesso imprenditore umbro ai microfoni di Sky, che lo ha intervistato in occasione della 'Milano Fashion Week'. Un hub aziendale, quello messo a disposizione nel borgo corcianese dal 're del cachemire', tra i primi dell'Umbria e ora (insieme alle farmacisti e ai medici di base) tra i perni della strategia della Regione per accelerare la campagna nella zona di Perugia che, visto l'alto numero di abitanti, ha accusato più di altre realtà qualche rallentamento a causa del cambio di rotta su AstraZeneca (ora destinato ai soli over 60).

"Abbiamo aperto questo hub grazie alla Regione, all'Università di Perugia e all'Usl immaginando che se riuscivamo a vaccinare tutti il giorno prima della fine della pandemia avremmo salvato forse un essere umano in più

e anticipato forse di un giorno la ripresa economica. Da lunedì (oggi, 21 giugno) iniziamo fino alle 2 di notte, sperando come sono convinto che i giovani vangano e magari gli prepareriamo la pizzetta alle 10 o alle 11. Io vorrei finire il prima possibile".

Cucinelli, dopo aver praticamente concluso la vaccinazione dei suoi dipendenti, torna poi sul tema (già affrontato nei giorni scorsi) dei lavoratori che rifiutano di vaccinarsi: "È venuto in visita anche il generale Figliuolo - ha spiegato l'imprenditore - e con lui abbiamo discusso del grande tema: come dovremo comportarci con chi non vuole fare il vaccino? Gli ho detto che io non voglio convincere nessuno perché rispetto chiunque, ma è chiaro che quando toglieremo le mascherine chi dovrà lavorare a qualcuno non vaccinato avrà qualche riserva in più. Quindi io ho proposto a quei pochissimi di fare sei mesi di aspettativa a casa con remunerazione, ma è un tema - conclude Cucinelli - su cui il governo e tutti dovremo discutere".