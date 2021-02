Coronavirus, vaccini: la Procura di Perugia invia i Nas da Arcuri e all'Aifa

Si indaga sul tentativo di truffa posto in essere da un falso intermediario che proponeva alla Regione Umbria l’acquisto di vaccini anti Covid-19, per accertare i presunti proponenti di forniture in deroga agli accordi con le autorità centrali

Il Nas umbro in azione su incarico della Procura della Repubblica di Perugia guidata da Raffele Cantone, che indaga sul tentativo di truffa posto in essere da un 40enne incensurato, originario della provincia di Messina, che a gennaio scorso - accreditandosi falsamente come intermediario per conto di Astrazaneca Internazionale - proponeva alla Regione Umbria l’acquisto di vaccini anti Covid-19.

Al nucleo regionale antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri è stato chiesto, come si legge in un comunicato del Nas di Perugia, "di acquisire presso la struttura commissariale guidata dal dott. Arcuri (Comm. Straordinario per l’emergenza covid-19) e presso l’AIFA documentazione utile al fine di accertare le modalità di approvvigionamento dei vaccini, il quadro normativo-contrattuale vigente a livello nazionale ed europeo, le modalità e i criteri per la distribuzione tra regioni, nonché se risultino regioni italiane che abbiano inoltrato istanze ai fini dell’approvvigionamento diretto. Analoga attività verrà svolta presso la sede della Regione Veneto per accertare i presunti proponenti di forniture di vaccino in deroga agli accordi con le Autorità centrali".