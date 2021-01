Vaccini anti-Covid, anche Moderna 'taglia' le dosi all'Italia. Arcuri: "Stupiti e preoccupati"

"Moderna ci ha appena informato che per la settimana del 9 febbraio consegnerà solo 132mila delle previste 166mila dosi previste, il 20% in meno". Un taglio, quello dell'azienda statunitense, che si agguinge a quelli di Pfizer e Astrazeneca e che è stato annunicato da Domenico Arcuri in conferenza stampa: "Il nostro stupore, la nostra preoccupazione e il nostro sconforto aumentano - ha detto il commissario nazionale all'emergenza coronavirus -, ormai quasi ogni giorno le previsioni subiscono una rettifica. Ci mancano almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e che non abbiamo ricevuto".

"IL COMIRNATY È SICURO" - Nel frattempo intanto è stato pubblicato dall'Ema (Agenzia europea per i medicinali) primo aggiornamento mensile sulla sicurezza del vaccino anti-Covid 'Comirnaty', prodotto da BioNTech/Pfizer. L'Ema spiega come i dati analizzati sono "coerenti con l’attuale profilo di sicurezza del vaccino e non sono stati identificati nuovi effetti indesiderati". L’aggiornamento include la valutazione, da parte del Comitato per la sicurezza (Prac) dell'agenzia, dei decessi segnalati dopo la vaccinazione con Comirnaty, compresi quelli avvenuti in persone fragili e anziane. Il Prac ha concluso che "i dati non mostrano una correlazione con la vaccinazione con Comirnaty" e che "i casi non costituiscono una problematica di sicurezza. Ulteriori segnalazioni continueranno ad essere attentamente monitorate". E di pari passo con la sicurezza va l'efficacia: "Nessun problema specifico per la sicurezza è stato identificato per l'uso del vaccino in soggetti anziani fragili - spiega ancora l'Ema -. I vantaggi di Comirnaty nella prevenzione del Covid-19 continuano a superare i rischi e non ci sono modifiche consigliate per quanto riguarda l'uso del vaccino".