Al via oggi le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie umbre, destinbate agli over 60 a cui verrà somministrato il vaccino monodose Johnson&Johnson. La prima vaccinazione avverrà alle ore 14 a Perugia, presso la Farmacia Luciani di Castel del Piano.

Coronavirus, Johnson&Johnson in farmacia per gli over 60: al via oggi le somministrazioni