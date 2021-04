Coronavirus, in distribuzione altre 360mila dosi di vaccini alle Regioni

Altre 360mila dosi di vaccini in arrivo per le Regioni e le Province autonome. La distribuzione, come si legge in una nota pubblicata sul sito del governo, è iniziata oggi (lunedì 26 aprile) e prevede la consegna di "circa 230 mila di Moderna e circa 130 mila di Vaxzevria (Astra Zeneca)".

Le dosi, si legge ancora nella nota, "fanno parte di lotti immagazzinati presso l’hub nazionale vaccini della Difesa all’interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, e verranno consegnate alle strutture designate dalle Regioni/Province autonome da vettori della Difesa e di Poste Italiane (SDA)".