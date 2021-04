Coronavirus, vaccini: altre 36mila dosi Pfizer nel 'motore' dell'Umbria

Buone notizie sul fronte vaccini anche per l'Umbria, dopo che il governo ha annunciato ieri e oggi per le Regioni le Province Autonome nuove scorte di dosi Moderna, AstraZeneca e Pfizer. Numeri importanti soprattutto per quest'ultimo vaccini, con il commissario che ha annunciato la distribuzione entro domani di 2,2 milioni di dosi su tutto il territorio nazionale, 35.800 delle quali in arrivo in queste ore in Umbria (dove intanto è stata superata la soglia delle 280mila somministrazioni e la 'governatrice' Donatella Tesei punta a vaccinare tutta la popolazione entro agosto).