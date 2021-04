Vaccini anti-Covid, 'scatto' dell'Umbria: seconda in Italia per percentuale di dosi somministrate

I dati aggiornati del Ministero della Salute divisi per fasce d'età: in Umbria inoculate 281.067 dosi (il 93,2% di quelle consegnate)

Non si ferma la campagna vaccinale dell'Umbria, che in attesa dell'arrivo di nuovi rifornimenti ha superato la soglia delle 280mila dosi di vaccini anti-Covid somministrate. Sono infatti 281.067, secondo i dati del Ministero della Salute aggiornati alle ore 06.11 di oggi (martedì 27 aprile), le dosi inoculate: si tratta del 93,2% delle 301.555 consegnate (ieri erano 296.355), dato superiore alla media nazionale (89,3%) che la piazza seconda in Italia nella 'classifica' delle Regioni dietro solo alle Marche (93,4%).

Delle 281.067 dosi inoculate in Umbria 165.307 sono state somministrate a donne e 115.760 a uomini, con la fascia degli ultraottantenni che continua a essere quella più 'coperta' (95.036 dosi somministrate), seguita da quella 70-79 (47.111), 50-59 (33.607), 60-69 (27.414); 40-49 (25.317); 90+ (24.108); 30-39 (17.980); 20-29 (10.143); e 16-19 (351 dosi inoculate).

Questi invece i dati per categorie: Operatori Sanitari e Sociosanitari (48.609); Personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio (10.610); Ospiti strutture residenziali (9.559); Over 80* (114.141); Fascia 70-79* (29.583); Fascia 60-69* (913); Soggetti fragili e Caregiver (42.007); Comparto Difesa e Sicurezza (4.696); Personale scolastico (19.665); Altro (1.284).

(*non considerato in categorie prioritarie)

A livello nazionale invece, sono 18.091.401 gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose (10.388.313 donne e 7.703.088), 5.309.781 dei quali hanno già ricevuto anche la dose di richiamo.