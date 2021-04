Vaccini anti-Covid, superate le 240mila somministrazioni: l'Umbria resta sul podio

I dati aggiornati del Ministero della Salute divisi per fasce d'età: la regione umbra terza per percentuale dosi inoculate (240.570 delle 265.675 dosi fornite)

Prosegue la campagna vaccinale in Umbria, che in attesa dell'arrivo di nuovi rifornimenti ha superato la soglia delle 240mila dosi di vaccini anti-Covid somministrate. Sono infatti 240.570, secondo i dati del Ministero della Salute aggiornati alle ore 20.51 di oggi (lunedì 19 aprile), le dosi inoculate: si tratta del 90,6% delle 265.675 consegnate (sopra la media nazionale che è dell'87,2%), una percentuale che la piazza terza in Italia nella 'classifica' delle Regioni dietro solo a Veneto (91,7%) e Puglia (91,1).

Delle 240.570 dosi inoculate in Umbria 142.077 sono state somministrate a donne e 98.493 a uomini, con la fascia degli ultraottantenni che continua a essere quella più 'coperta' (81.268 dosi somministrate), seguita da quella 70-79 (35.771), 50-59 (30.659), 60-69 (23.589); 40-49 (23.483); 90+ (19.712); 30-39 (16.747); 20-29 (9.109); e 16-19 (232 dosi inoculate).

Questi invece i dati per categorie: Operatori Sanitari e Sociosanitari (47.466); Personale non sanitario (7.491); Ospiti strutture residenziali (8.840); Over 80 (96.001); Forze Armate (3.501); Personale scolastico (19.438); Altrio: 57.833

A livello nazionale invece, sono 15.467.656 gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose (8.974.690 donne e 6.492.966), 4.539.507 dei quali hanno già ricevuto anche la dose di richiamo.