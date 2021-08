Coronavirus in Umbria, vaccini 12-18 anni: 340 somministrazioni in un giorno

Il secondo vaccine day è in programma domenica 29 agosto, ad eccezione della sede di Terni dove è anticipato a sabato 28 agosto

Primo vax day per la fascia 12-18 anni con poco più di 300 vaccinati. "Nel giorno del primo open day dedicato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, sono stati 340 coloro che hanno aderito in tutta la regione". A darne notizia è la Regione Umbria, con una nota ufficiale. Palazzo Donini spiega anche che "il secondo vaccine day è in programma domenica 29 agosto, ad eccezione della sede di Terni dove è anticipato a sabato 28 agosto".

Coronavirus, il bollettino di oggi

Nessun nuovo decesso, 116 nuovi positivi e 167 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.02 del 22 agosto, sono 1958 (-51 rispetto al 21 agosto) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 1592 tamponi e 4.583 test antigenici in tutta la regione.

Al 22 agosto sono 58 (+1 rispetto al 21 agosto) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (+2) in terapia intensiva.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 60.869 (+116 rispetto al 21 agosto) i casi totali di positività al coronavirus registra in Umbria, 57484 (+167) i guariti, 1427 (dato invariato) i decessi, 1.062.297 (+1592) i tamponi eseguiti e 639.995 (+4583) i test antigenici effettuati.