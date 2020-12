Coronavirus, il piano della Regione: vaccinazione per 200mila umbri

Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno: questi i quattro ospedali da cui saranno coordinate le vaccinazioni anti-Covid in Umbria. Ad annunciarlo nella mattina di oggi (giovedì 10 dicembre) il commissario per l'emergenza Antonio Onnis. Una campagna, quella della Regione, che sarà supportata anche dall'Esercito e dalla Protezione Civile e che prevede anche somministrazioni da fare a domicilio e - ha spiegato ancora Onnis - in residenze protette, carceri e altre strutture".

Una copertura importante quella che si vuole raggiungere in Umbria, dove secondo Onnis "dovranno vaccinarsi almeno 200mila persone". Del 70% intanto è quella raggiunta sul fronte del vaccino antinfluenzale secondo quanto riferito da Luca Coletto, assessore regionale alla Sanità che ha annunciato poi "l'arrivo a metà dicembre di un'altra partita di vaccini, che consentiranno di superare la soglia del 75% mai raggiunta prima in Umbria".

Buone notizie intanto arrivano dal nucleo epidemiologico della Regione, che rimarca una "forte flessione" della curva dell'epidemia, con l'indice Rt che "scende allo 0.61" e un forte calo del tasso di positività dei tamponi ("da 17 a 7,83%"), oltre alla continua diminuzione degli attualmente positivi che consente così di riprendere in maniera efficace il 'contact tracing'.