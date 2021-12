Coronavirus in Umbria, Tesei: "Ordinanza in arrivo, bisogna frenare la variante Omicron"

"Non siamo esenti dalla variante Omicron del Covid, perché questo virus non rispetta i confini regionali ed è arrivata anche in Umbria". Così ha parlato la 'governatrice' Donatella Tesei chiudendo la conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale dell'Umbria.

"C'è stato un incremento dei positivi importante - ha aggiunto - e entro oggi firmerò un'ordinanza che tende a dare delle linee per mettere in sicurezza il settori della Sanità e quello socio-assistenziale. Andremo a stilare una serie di raccomandazioni, per avere massima attenzione e sconsigliare alcune cose. Bisogna frenare il più possibile il diffondersi della variante Omicron e anche se ci sono norme di carattere nazionale con direttive chiare a seconda fascia che occupiamo (l'Umbria è per il momento ancora in quella bianca, ndr) vogliamo sollecitare la comunità umbra alla massima precauzione. Per le festività invito tutti i cittadini a mantenere tutte le cautele e a evitare assembramenti. C'è poi una cabina di regia nazionale prevista per domani (giovedì 23 dicembre) e per alcune cose dobbiamo sicuramente attendere il pronunciamento governo".

Intanto prosegue la campagna di vaccinazione: "Stiamo andando bene con le somministrazioni della terza dose e anche della prima dose per nuove fasce autorizzate (bambini da 5 a 11 anni, ndr), con i numeri che ci dicono che anche chi non aveva aderito alla fascia si sta avvicinando. Rinnovo il mio invito alla vaccinazione oltre che a mantenere le cautele indicate, dalle mascherine al distanziamento fino all'attenzione nel frequentare luoghi e situazioni che potrebbero essere causa di contagio". Poi alcuni chiarimenti sullasituazione ospedali: "C'è stato un incremento dei positivi importante e anche se le nostre strutture ospedaliere reggono so che l'assessore Coletto ha già dato disposizione per implementare i posti letto attraverso il sistema modulare di attivazione".