Coronavirus, vaccini: Poste ed Esercito consegnano a Perugia altre 4.300 dosi di Moderna

Nuove dosi di Moderna a Perugia, dove prosegue come nel resto dell'Umbria la campagna vaccinale anti-Covid.

A consegnarne 4.300 dosi sono stati oggi (lunedì 19 luglio) i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, che in collaborazione con l’Esercito Italiano hanno preso in carico le scatole contenenti i vaccini Moderna per raggiungere la destinazione finale presso la sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti (l'Azienda Ospedaliera di Perugia).