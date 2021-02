Coronavirus, vaccini agli over 80: nel primo giorno utile 1.894 prenotazioni nelle farmacie dell'Umbria

Sono 1.894 le prenotazioni per il vaccino anti-covid dedicate alla categoria degli ultraottantenni registrate nelle farmacie umbre oggi (venerdì 12 febbraio 2021), primo giorno utile per le richieste in vista del via alle somministrazioni fissato per lunedì (15 febbraio).

“La macchina è entrata immediatamente a regime e non si sono registrate al momento particolari criticità - commenta Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria -, dobbiamo ringraziare Umbria Salute ed Umbria Digitale per la collaborazione. Le farmacie regionali anche in questa occasione sono orgogliose di poter dare il proprio prezioso contributo nella strategia di contenimento del Covid-19, con la speranza che quanto prima lo scenario sanitario migliori e si possa tornare sulla via della normalità”.