Coronavirus, la Regione Umbria: "Vaccinati la metà dei 40enni e il 75% dei 50enni"

Farmacisti, medici di base e hub aziendali: queste le tre 'armi' che hanno consentito alla Regione Umbria di accelerare nella campagna vaccinale che in questo mese, dopo la 'messa in sicurezza' degli anziani e dei soggetti fragili, ha iniziato a coprire anche le fasce d'età che comprendono i 40enni e i 50enni.

"Decisiva per la lotta al Covid è la campagna di vaccinazione - si legge in una nota della Regione in cui si riportano i dati del rapporto settimanale sull'andamento della curva epidemica stilato dal nucleo epidemiologico umbro -. Dai dati pubblicati dal ministero della Salute in Umbria il 61 per cento della popolazione vaccinabile ha ricevuto la prima dose di vaccino, sono stati vaccinati oltre il 50 per cento dei quarantenni e il 75 per cento dei cinquantenni".