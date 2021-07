Coronavirus, vaccini in Umbria: ecco quante sono le dosi di Moderna e Pfizer in arrivo

Dopo la momentanea sospensione della somministrazione di prime dosi per concentrarsi sui richiami, prova a riprendere slancio la campagna di vaccinazione anti-Covid in Umbria, dove la prossima settimana la campagna vaccinale inisierà a coinvolgere gli under 30 e i ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

NUOVI RIFORNIMENTI - Nel frattempo dalla struttura commissariale nazionale guidata dal generale Paolo Francesco Figliuolo, secondo quanto comunicato dalla Regione Umbria, è prevista la consegna di 7.900 dosi di vaccino Moderna al 19 luglio, mentre per il Pfizer sono in programma diverse consegne: 15.210 dosi il 20 luglio, 28.080 dosi il 22 luglio e 28.080 dosi il 29 luglio.