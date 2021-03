Coronavirus, i Carabinieri: "Nel giro di una settimana vaccinati tutti i militari dell'Umbria"

Procede a passo spedito la campagna di vaccinazione anti-Covid (iniziata questa settimana) dei Carabinieri in Umbria.

Grazie alla preziosa ed efficiente predisposizione logistica messa in campo, anche prevedendo un opportuno decentramento di somministrazioni e per non sguarnire il territorio dalla costante e necessaria presenza dell'Arma, si sono poste le basi per la rapida vaccinazione dei militari che, massicciamente, stanno rispondendo alle esigenze di copertura sanitaria previste per gli operatori delle forze dell’ordine, dando la priorità a quelli a stretto contatto con la cittadinanza.

Le inoculazioni del vaccino AstraZeneca, avviate in stretta collaborazione con la Regione Umbria e le aziende sanitarie, sono programmate dall’infermeria presidiaria della Legione Carabinieri Umbria e sono svolte dai medici e dal personale sanitario dell’Arma presso centri per le somministrazioni: il primo insiste nel Comando Legione, in Corso Cavour (per i Carabinieri in servizio a Perugia e provincia), il secondo hub presso il Comando Provinciale di Terni (per i militari di quell’area).

La macchina organizzativa sanitaria messa in campo consentirà in poco tempo ("si prevede nel giro di una settimana" spiega l'Arma in una nota) di vaccinare tutti i Carabinieri dell'Umbria, compresi i reparti speciali e i militari del comparto forestale, che potranno così essere presenti in forze per continuare la loro opera in un momento delicato per tutti i cittadini.