Coronavirus in Umbria, vaccini per tutte le fasce d'età: il nuovo cronoprogramma della Regione

Via alle preadesioni per tutti, poi a giugno e a luglio scatteranno le somministrazioni per i più giovani in base alle dosi che arriveranno. L'assessore Coletto: "L'obiettivo è completare la campagna entro fine settembre"

Si allargherà da domani (venerdì 28 maggio) con il via alla fascia di età 30-39 anni la platea degli umbri che possono dare la propria preadesione alla somministrazione del vaccino anti-Covid (dal 31 maggio sarà poi la volta della fascia 16-29 anni), con la Regione Umbria che intanto ha aggiornato il cronoprogramma.

Pre-adesioni a maggio, ma vaccinazioni solo a luglio per i più giovani, come ha anticipato Luca Coletto nella consueta conferenza settimanale sull'andamento della curva epidemica e della campagna di vaccinazione in Umbria, fornendo indicazioni sulle date di vaccinazioni stimate: "Per quanto riguarda 50-59 le pre-adesioni sono partite il 20 maggio, per i 40-49 il 24 Maggio, per i 30-39 il 28 Maggio, per i 16-29 il 30 Maggio. Stiamo spingendo i tempi per recuperare le adesioni, ma dipende dai vaccini che arriveranno e cercheremo di fare più velocemente possibile. Scenderanno in pista anche i medici e i farmacisti. Il periodo di vaccinazione indicativo va dal primo al 15 giugno per la fascia 50-59 anni; dal 16 al 30 giugno per i 40-49enni; dal primo al 15 luglio per i 30-39enni; dal 16 al 31 luglio per i 16-29enni. L'auspicio è di arrivare a fine settembre con il completamente totale delle vaccinazioni".