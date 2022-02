Coronavirus in Umbria, nuovo 'vax day' senza prenotazione: giorno, orari e lista dei punti vaccinali

"La situazione coronoavirus è sotto controllo e dai dati si evince che la curva ha raggiunto il plateau". A parlare nel corso della consueta conferenza settimanale di aggiornamento è Luca Coletto, che spiega come "le infezioni sono in calo all'interno delle scuole, così come nelle carceri e tra i sanitari che lavorando si infettano. Solo nelle Rsa c'è un lieve aumento dei casi ma anche qui la situazione è assolutamente sotto controllo, nel senso che non abbiamo esiti negativi e i positivi sono sostanzialmente asintomatici".

Negli ultimi giorni però, sottolinea l'assessore regionale alla Salute è calato anche il numero delle prenotazioni per il vaccino: "Noi abbiamo in campo un team capace di garantire 6mila somministrazioni al giorno ma ultimamente sono diminuite le prenotazioni, così abbiamo deciso di organizzare un 'Vaccine Day' senza obbligo di prenotazione domenica 6 febbraio per incentivare soprattutto le prime dosi, perché - aggiunge Coletto - il vaccino salva la vita come dimostrano la dimunizione dei ricoveri nelle terapie intensive e in area medica rispetto all'ondata precedente".