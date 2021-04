Coronavirus in Umbria, vaccine day per 5mila over 80

Vaccine day in Umbria. Il 25 aprile la Regione anticipa la vaccinazione contro il coronavirus per 5mila over 80. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto: "Il 25 aprile - ha spiegato l'assessore - saranno anticipate le vaccinazioni di 5000 ultraottantenni prenotati per maggio e giugno. Si somministrerà il vaccino Moderna e gli appuntamenti verranno dati nel distretto sanitario di residenza".

E ancora. Ai destinatari, sottolinea la Regione Umbria in una nota, è stato inviato un sms con indicazione del punto vaccinale in cui recarsi e l’orario dell’appuntamento.

"Vogliamo accelerare nella vaccinazione degli over 80 e della popolazione a rischio – ha detto Coletto - e di seguito, con la vaccinazione delle categorie produttive si potrà far ripartire l’economia".