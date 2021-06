Coronavirus, Todi fa festa: una torta per celebrare le prime 10mila vaccinazioni

"Un traguardo importante" che il Comune di Todi ha voluto celebrare con una torta offerta ai volontari del centro vaccinale di Todi, struttura attiva dal 12 aprile presso la palestra della Scuola di Ponterio, che ha raggiunto quota 10mila dosi di vaccino anti-Covid somministrate.

"Un risultato notevole - si legge in una nota del Comune -, se si pensa che in poco più di due mesi il centro, che è l’unico in Umbria gestito direttamente da un’amministrazione comunale, e uno dei pochi in Italia, ha potuto vaccinare un numero di cittadini che è oltre la metà dei residenti a Todi".

Soddisfazione da parte del sindaco Antonino Ruggiano: “Di tutto questo non finiremo mai di ringraziare i volontari, coordinati dalla Protezione Civile, senza i quali non sarebbe stato possibile ottenere questi risultati - dice il primo cittadino -. Parliamo di medici, infermieri, operatori sanitari, spesso rientrati in servizio dalla pensione, che si sottopongono a turni anche molto pesanti solo per il bene collettivo”.