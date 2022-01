Usl Umbria 1: nuove regole sulle mascherine e raccomandazioni per le prenotazioni ai Cup

Obbligo di mascherina FFP2 per l'accesso alle strutture e ai servizi della Usl Umbria 1. "Non è più consentito utilizzare la sola mascherina chirurgica nei luoghi chiusi - si legge in una nota di Usl Umbria 1 - e restano confermate tutte le altre misure volte a contenere i contagi, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di utenti e operatori".

PRENOTAZIONI AI CUP - E ancora: "Per la sola prenotazione delle prestazioni specialistiche si raccomanda inoltre ai cittadini di non recarsi presso i CUP ospedalieri, ma di recarsi negli altri punti CUP e FarmaCUP presenti sul territorio o di utilizzare i servizi di CUP telefonico (NUS) o CUP online (www.cupumbria.it)".