Coronavirus, Tuoro sul Trasimeno: in isolamento una sezione della scuola elementare

Dopo lo sfogo dei giorni scorsi contro i selfie, i balli e i ragazzi sul muretto Maria Elena Minciaroni, sindaco di Tuoro, fa di nuovo il punto sull'emergenza coronavirus nel comune dove è stata messa in isolamento una sezione della scuola elementare.

"Ad oggi, ci sono 14 casi positivi e le persone contagiate sono in buone condizioni di salute. Sono tutti casi collegati tra loro, partiti da contatti in ambiente lavorativo. È stata messa intanto in quarantena una sezione della quarta elementare e si stanno facendo le indagini epidemiologiche del caso. La situazione è monitorata dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Usl Umbria1 al fine di poter circoscrivere e contenere il cluster".

E poi ancora raccomandazioni ai cittadini: "Data la complessità della situazione esorto tutti ad avere atteggiamenti responsabili evitando sia l'organizzazione che la partecipazione ad iniziative ludiche, aggregative, sportive e di pubblico intrattenimento. L'amministrazione è sempre a disposizione dei cittadini per qualsiasi necessità".