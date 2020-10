Coronavirus, 7 i positivi a Tuoro. Il sindaco: "Basta selfie, balli e ragazzi sui muretti"

Covid-free fino a pochi giorni fa, ora anche il piccolo comune di Tuoro sul Trasimeno è alle prese con l'emergenza coronavirus. "Il totale è di 7 casi positivi comunica l'amministrazione comunale in una nota -. Si sta facendo una capillare indagine epidemiologica. Sono tutti casi legati fra loro da rapporti lavorativi. Questo cambio repentino del quadro epidemiologico, che in un giorno da nessun caso positivo è passato a sette casi, fa riflettere sull'alta contagiosita' del virus. Le persone stanno bene ed alcune hanno sintomi lievi".

Ecco così che arrivano le raccomandazione ai cittadini da parte del sindaco Maria Elena Minciaroni: "Ricordo a tutti di rispettare il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani". E ancora: "È arrivato il momento di smettere di farvi i selfie, sia dentro che fuori dai locali, con questi bellissimi visi appiccicati a mo di ventosa. Il pomeriggio dovete controllare i vostri figli abbarbicati sopra i muretti, in piena sindrome da tempo delle mele e che, potreste tenerli a casa. Non è il caso di fare feste, compleanni, pranzi, cene di gruppo. I familiari di casi positivi non devono uscire di casa, cosi come soggetti in attesa di tampone. I titolari di attività non devono fare entrare persone senza mascherina ed evitare che si creino assembramenti dentro e fuori dai locali. L'attività di ballo è vietata e se anche uno ascolta musica di intrattenimento e tutti senza mascherina si alzano e, per quanto al proprio posto, si esegue un movimento stanziale uno vicino l'altro, ciò diviene un ravvicinato ballo collettivo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco invita tutti alla responsabilità: "Tutto ciò per dire che si possono fare tutte e ordinanze contingibili ed urgenti del caso, che si possono fare tutti i controlli necessari ma i cittadini stessi devono avere la capacità di auto regolarsi, con senso di responsabilità possiamo superare prima questa fase. Ci teniamo aggiornati. Cari toreggiani avanti tutta, ce la faremo".