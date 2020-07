Coronavirus in Umbria, sette nuovi positivi negli ultimi tre giorni: tutti nella provincia di Perugia

Sono stati riscontrati tutti nella provincia di Perugia gli ultimi 7 casi di coronavirus degli ultimi tre giorni, mentre i due precedenti erano stati a 'contagio zero'. Si parte da martedì 21 luglio, con un tampone positivo nel come di Castel Ritaldi (come spiegato dal sindaco Elisa Sabbatini si tratta di "un familiare della persona risultata positiva giorni prima"), mentre altri due casi erano stati registrati nella frazione perugina di Mugnano, con la 'task force' della Regione messasi subito all'opera per capire attraverso le indagini epidemiologiche come e dove hanno contratto il virus.

Altri due nuovi positivi poi sono stati comunicati ieri, giovedì 22 luglio, attraverso la dashboard della Regione Umbria dopo che ne aveva già dato l'annuncio il Comune di Corciano,dove risiedono: "Siamo stati allertati dalle autorità sanitarie che due nostri concittadini hanno contratto, all'estero, il virus - aveva spiegato l'amministrazione corcianese -. Le loro condizioni sono buone, e da quanto affermato dalle autorità sanitarie sembrerebbero non aver avuto contatti nella nostra comunità. Ovviamente monitoreremo la vicenda, così come fatto da inizio epidemia. A loro tutto l'affetto della comunità corcianese ed ovviamente un grande augurio di pronta guarigione".

A questi cinque casi si sono aggiunti poi i due di oggi, giovedì 23 luglio: uno a Marsciano e un altro nel Comune di Perugia, mentre nel frattempo non è aumentato il numero dei guariti (entrambi di Terni gli ultimi due nuovi degli ultimi tre giorni) ed è salito a 9 su 92 il numero dei comuni ancora 'positivi' (6 della provincia perugina e 3 di quella ternana).