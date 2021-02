Coronavirus, medici e infermieri dalla Lombardia per aiutare l'Umbria. Tesei e Bertolaso: "Grazie per la disponibilità"

Medici e infermieri dalla Lombardia per aiutare l'Umbria a fronteggiare l'emergenza coronavirus. I professionisti - 7 medici anestesisti/rianimatori, un pneumologo e 11 infermieri delle Asst lombarde - sono operativi all'ospedale di Spoleto e all'ospedale di Perugia per le prossime settimane.

Nella mattinata di lunedì 22 febbraio sono stati accolti al Santa Maria della Misericordia dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e dal consulente Covid della presidente, Guido Bertolaso. "Vi ringrazio per la vostra disponibilità – ha sottolineato la governatrice dell'Umbria – sono sicura che sarete di grande aiuto e spero che a livello umano e professionale vi sarà uno scambio reciproco con tutto il nostro personale che sta svolgendo con grande dedizione la propria attività”.

Bertolaso ha ringraziato “gli operatori per il loro spirito e la loro disponibilità alla collaborazione in questo momento di emergenza”, così come hanno fatto il direttore della Sanità umbra, Claudio Dario, che ieri sera aveva già ricevuto insieme al Direttore Stefano Nodessi il personale sanitario al suo arrivo in Umbria, e il direttore generale dell’Ospedale di Perugia Marcello Giannico.

Al briefing hanno partecipato tra gli altri anche i direttori dei reparti Anestesia e Rianimazione 1 e 2, Gori e De Robertis e il Direttore Sanitario Bianchi.

"Alla fine dell’incontro - spiega la Regione Umbria - la presidente Tesei, Bertolaso, Dario e Giannico si sono recati all’ospedale da campo, dove è stato sottolineato che la struttura è pronta e completa e che i sanitari potranno se necessario essere utilizzati anche per questo “reparto distaccato” come previsto nel programma di supporto all’Azienda ospedaliera di Perugia di cui l’ospedale da campo ne è attualmente parte integrante".