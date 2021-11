Coronavirus, la Regione Umbria: "Raddoppiate le prenotazioni per la terza dose di vaccino"

Coronavirus e vaccini, l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, annuncia che "negli ultimi due giorni in Umbria sono raddoppiate le prenotazioni per la somministrazione della terza dose di vaccino contro il covid".

“Dalle 17.105 prenotazioni per la terza dose del 24 novembre –spiega Coletto – siamo passati a 35.470 di oggi. Le prenotazioni per la prima dose sono passate in questi due giorni da 43 a 147 e per la seconda dose da 2235 a 4135”.

“Un dato confortante questo – secondo l’assessore Coletto – che dimostra come i cittadini umbri abbiano compreso l’importanza della vaccinazione a tutela della propria salute e dell’intera comunità”.

L’assessore sottolinea anche che “il 5 e il 12 dicembre sono stati programmati due vaccine day e che in queste ore la Regione sta predisponendo le agende aumentando l’offerta di posti disponibili, mentre con i direttori dei distretti sanitari si stanno valutando modalità di accesso ai punti vaccinali - tra prenotazione e accesso libero – per venire il più possibile incontro alle esigenze dei cittadini ed evitare sovraffollamento”.