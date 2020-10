Coronavirus in Umbria, primario del Santa Maria di Terni positivo. Tamponi a tappeto

Il primario di un reparto del Santa Maria di Terni è risultato positivo al covid-19. Attualmente il medico, che è in buone condizioni di salute, si trova in isolamento. Disposti i tamponi per i pazienti e i dipendenti dell'azienda ospedaliera che sono entrati in contatto con il medico negli ultimi giorni. Ad oggi gli screening sono risultati tutti negativi.

