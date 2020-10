Coronavirus, Coletto: "Picco di casi scatenato dalla scuola". In Umbria 2.770 studenti in isolamento, tutti i numeri

"La situazione è stata sotto controllo fino a metà settembre, poi è cambiata dopo la riapertura delle scuole. È lì che ha preso il via quel picco di contagi che si sta concretizzando in questi giorni". Dati e grafici alla mano e nel giorno in cui l'Umbria tocca il record di 263 positivi in 24 ore, Luca Coletto non ha dubbi su quale sia stato il fattore che ha riportato la curva dei contagi a risalire vertiginosamente. Il tutto dopo che erano stati in qualche modo gestiti altri fenomeni come la ripresa delle attività produttive dopo il lockdown, i rientri dalle ferie estive e quelli di chi tornava dall'estero, soprattutto dall'Est Europa.

"La scuola andava 'spacchettata' - ha spiegato ancora l'assessore regionale alla Salute durante la conferenza stampa di questa mattina in Regione - dividendo le lezioni tra mattina e pomeriggio e prevedendo magari la didattica a distanza per gli ultimi due anni delle superiori e per l'università, come del resto si era valutato in conferenza delle Regioni prima dell'ultimo Dpcm. In questo modo si alleggerirebbe anche il peso sul sistema dei trasporti".

Secondo i dati dell'ultima settimana presentati in conferenza sono 52 le classi (di 52 scuole diverse per un totale di 1.288 studenti) rientrate dall'isolamento ma 113 (di 59 scuole diverse per un totale di 2.770 studenti) quelle attualmente in 'quarantena'.

Tutti i numeri...

CLASSI RIENTRATE DA ISOLAMENTO

CLASSI ATTUALMENTE IN ISOLAMENTO

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>