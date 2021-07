Coronavirus in Umbria, Coletto: "Nessun caso di variante Delta nel cluster di Norcia"

Nessun caso della temuta variante Delta del Covid è stata fin qui riscontata a Norcia, dove i dati sulla curva epidemica sono in contrasto con quelli del resto dell'Umbria (la Valnerina è l'unico distretto in cui l'incidenza settimanale resta superiore alla media dell'Umbria in zona bianca, tanto che a Norcia è stato prorogato di una settimana l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto).

Ad annunciare la buona notizia dopo la riunione settimanale del nucleo epidemiologico regionale è Luca Coletto: "Un dato incoraggiante - ha spiegato l'assessore umbro alla Salute - arriva dal sequenziamento dei campioni provenienti dal cluster di Norcia che rilevano, per la parte già sequenziata, la presenza di variante brasiliana e non della tanto temuta variante Delta”.

Parlando poi più in generale delle prossime 'mosse' in programma nella gestione dell'emergenza coronavirus, Coletto ha poi aggiunto che "in previsione dell’autunno sarà opportuno avviare un lavoro di riorganizzazione territoriale per favorire le cure domiciliari e liberare gli ospedali. La lotta al covid si vince non solo con l’arma dei vaccini, ma con le giuste cure prime tra tutte gli anticorpi monoclonali. L’attivazione di equipe multidisciplinari e il potenziamento delle Usca saranno la base su cui costruire l’assistenza territoriale che deve necessariamente guardare a modelli integrati che dovranno contare anche sulla telemedicina”.