Coronavirus in Umbria, alunni contagiati e classi in quarantena: i dati delle scuole

Mentre il decreto-legge Riaperture approvato dal Governo Draghi ha stabilito la ripresa in presenza sull'intero territorio nazionale (dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021) dello svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie) e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.), la Regione Umbria, con una nota ufficiale, diffonde i dati dei contagi nelle scuole regionali al 21 aprile.

I DATI AL 21 aprile (con la variazione rispetto a quelli del 16 aprile):

Alunni positivi 41 (+2) - Infanzia 23 (+11); Primaria 11 (-7); Secondaria I grado 7 (=); Secondaria II grado 0 (-1); Scuola bus 0 (-1)

Personale positivo 2 (+1) - Infanzia 1 (=); Primaria 0 (=); Secondaria I grado 1 (+1); Secondaria II grado 0 (=); Scuola bus 0 (=)

Cluster* 6 (+4) - Infanzia 1 (-1); Primaria 3 (+3); Secondaria I grado 2 (+2); Secondaria II grado 0 (=); Scuola bus 0 (=)

(*due o più casi nello stesso gruppo classe)

Contatti stretti di classe in isolamento 479 (+138) - Infanzia 245 (+9); Primaria 149 (+87); Secondaria I grado 85 (+61); Secondaria II grado 0 (=); Scuola bus 0 (-19)

Classi in isolamento 22 (+6) - Infanzia 11 (=); Primaria 8 (+5); Secondaria I grado 3 (+2); Secondaria II grado 0 (=); Scuola bus 0 (-1)

Classi in attenzione** 38 (+17) - Infanzia 0 (=); Primaria 13 (-1); Secondaria I grado 17 (+11); Secondaria II grado 8 (+7); Scuola bus 0 (=)

(** sottoposte a sorveglianza sanitaria e a tampone antigenico senza quarantena)

Alunni in attenzione** 884 (+358) - Infanzia 0 (=); Primaria 336 (-27); Secondaria I grado 410 (+265); Secondaria II grado 138 (+120); Scuola bus 0 (=)

(**sottoposte a sorveglianza sanitaria e a tampone antigenico senza quarantena)