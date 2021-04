Coronavirus, l'Umbria riapre le scuole: l'ordinanza della presidente Tesei entra in vigore

Da oggi lezioni in presenza fino alla terza media, da mercoledì superiori in classe al 50%

Coronavirus, l'Umbria riapre le scuole. Entra in vigore la nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Da oggi, lunedì 12 aprile, spiega una nota della Regione Umbria "anche le classi seconde e terze della scuola Media (Secondaria di Primo grado) torneranno a svolgere lezioni in presenza, mentre le Superiori (Secondarie di Secondo grado) torneranno in classe al 50% a partire da mercoledì".

L'articolo 1 della nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dispone che "A decorrere dal 12 aprile 2021 e fino al 13 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP .Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Il comma 2 ordina che "A decorrere dal 14 aprile 2021 e fino al 24 aprile 2021 in tutto il territorio regionale, in applicazione del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali statali in regime di sussidiarietà".