Coronavirus in Umbria, i dati della scuola: salgono a 226 le classi in isolamento

Aumentano le classi in isolamento nelle scuole dell'Umbria, ripartite dopo le vacanze natalizie segnate dal diffondersi della variante Omicron del coronavirus. Rispetto alle 190 comunicate ieri (giovedì 20 maggio) dal nucleo epidemiologico della Regione diventano infatti 226 oggi, mentre passano addirittura da 90 a 232 le classi in sorveglianza).

Numeri ovviamente più alti nelle scuole dell'infanzia, dove non vige obbligo di mascherina e la 'popolazione' è esclusa dalla campagna di vaccinazione (e nell'ultima settimana l'incidenza è cresciuta solo nella fascia 3-5 anni).

Classi in isolamento

226 classi in isolamento (105 infanzia, 68 primaria, 21 secondaria di primo grado, 32 secondaria di secondo grado)

Classi in sorveglianza

232 classi in sorveglianza (1 infanzia, 170 primaria, 21 secondaria di primo grado, 40 secondaria secondo grado)

I dati dei comuni

Guardando i dati per comuni sono ovviamente le due città capoluogo di provincia ad avere il maggior numero di classi in isolamento: 61 a Perugia e 42 a Terni. Restando nella provincia perugina seguono Castiglione del Lago (15), Todi (12), Magione (8), Corciano (7), Città di Castello (4) mentre non ci sono classi in isolamento a Foligno, Gubbio e Spoleto.