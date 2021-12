Coronavirus e scuola, test gratis in farmacia per la fascia 0-12 anni: prorogata la campagna di screening

Non si ferma la campagna di screening rivolta alla popolazione scolastica dell'Umbria rientrante nella fascia di età 0-12 anni, prorogata fino al 31 marzo del 2022 con test antigenici rapidi gratuiti da effettuare nelle farmacie pubbliche e private convenzionate dell’Umbria.

La decisione è arrivata tramite deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria nr. 1358 del 29 dicembre 2021. "Le famiglie - sottolineano da Federfarma Umbria - avranno quindi ancora a disposizione un importante strumento per contrastare la diffusione del virus Covid-19, in un periodo particolarmente delicato considerato l’aumento esponenziale dei contagi. Ricordiamo che la campagna prevede la possibilità, per gli studenti, di effettuare un test antigenico rapido gratuito ogni 15 giorni".