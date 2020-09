Coronavirus, via allo screening di massa a Bastardo. Il sindaco: "Nessuna zona rossa"

Un focolaio che ha fatto scattare l'allerta quello di Bastardo, frazione di Giano dell'Umbria in cui prende il via oggi (giovedì 3 settembre) lo screening a tappeto sulla popolazione (con test sierologici pungidito e tamponi rinofaringei) disposto in piena condivisione dall'amministrazione comunale, la Protezione Civile, la Direzione regionale Sanità e il commissario ad acta per l'emergenza Covid.

Sono 86 i soggetti in isolamento domiciliare dopo che nei giorni scorsi sono stati accertati 4 nuovi casi di coronavirus, con 15 famiglie potenzialmente coinvolte dal contagio dopo che diversi loro componenti sono di recente rientrati in Italia senza sottoporsi ai controlli e alle misure preventive disposte in questi casi. . Dati che, come ha spiegato l'Usl Umbria 2, "rendono necessaria una valutazione di tipo sierologico", mentre il sindaco Manuel Petruccioli al momento esclude l'istituzione di una zona rossa come era accaduto qualche settimana fa a GIove e a Pozzo di Gualdo Cattaneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Colgo l'occasione - ha detto il primo cittadino ai microfoni di 'Umbria Tv' - per ringraziare tutti i cittadini di Giano e soprattutto quelli della frazione di Bastardo che è quella interessata da questo fenomeno, perché solo grazie alle loro segnalazioni siamo risaliti a diverse famiglie rientrate dai rispettivi Paesi senza 'autodenunciarsi'. Zona rossa? Credo proprio di no, cerchiamo di evitarla e al momento non è all'ordine del giorno. Il cluster è sotto controllo e voglio tranquillizare la popolazione: grazie alla sinergia con le altre istituzioni stiamo monitorando costantemente la situazione. Non ci sono problemi particolari né imminenti”.