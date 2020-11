Coronavirus, completati sanificazione e area filtro: riaperta la Medicina d'Urgenza a Foligno

Riapertura a tempo di record per la Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Foligno, che era stato chiuso ieri dopo che tre operatori sanitari sono risultati positivi al coronavirus. Già dalla notte scorsa infatti, come comunicato dall'Usl Umbria 2, il reparto è tornato pienamente operativo.

"Eseguita la sanificazione ed igienizzazione dei locali - si legge in una nota - e realizzata in tempi rapidissimi un'area filtro per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, la direzione dell'Azienda Usl Umbria 2 ha disposto la riapertura del reparto che continuerà quindi a garantire cure ed assistenza ai pazienti affetti da Covid-19".