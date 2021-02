Coronavirus, l'Umbria si colora di rosso scuro nella mappa della Ue

L'Umbria colorata in rosso scuro nella mappa aggiornata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Stesso colore, indicatore dielle aree a più alta incidenza Covid (quelle con una media di oltre 500 contagiati ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni), viene assegnato dall'agenzia dell'Unione Europea alle Province autonome di Trento e a Bolzano, mentre passa in rosso il Friuli Venezia-Giulia.

Al di là dei confini nazionali la situazione viene definita come critica anche in Spagna, Portogallo e nell'area sud-orientale della Francia oltre che in Repubblica Ceca, in Slovacchia, Lettonia, Estonia e nel Sud della Svezia.