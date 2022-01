Coronavirus in Umbria, Coletto: "Recupero prestazioni e interventi chirurgici non si sono fermati"

Le buone notizie che arrivano dal nucleo epidemiologico umbro, i cui dati mostrano una tendenza al rallentamento della curva, consentirà alla Regione di proseguire con le attività sanitarie extra-Covid. "La Giunta regionale ha adottato una delibera che prevedeva vari scenari a seconda dell’andamento dell’epidemia e nonostante la fase Omicron i nostri ospedali, anche se faticosamente, stanno erogando le prestazioni" ha spiegato Luca Coletto, assessore regionale alla Salute, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sull’andamento epidemiologico.

"Prestazioni sanitarie ai livelli del 2019"

"I dati lo dimostrano - ha proseguito Coletto -. Infatti, per quanto riguarda i ricoveri chirurgici, nel 2021 sono state erogate le stesse prestazioni del 2019. Nonostante il periodo festivo, dal 30 novembre al 5 gennaio, le aziende hanno preso in carico, calendarizzato e erogato 35.493 prestazioni. Tutto ciò è stato possibile anche grazie ad una campagna di vaccinazioni che vede l'Umbria all’80,1 per cento della popolazione vaccinata e con il solo il 4,7 per cento di over 50 non vaccinati, dati tra i migliori in Italia”.

La scuola

E ancora: “I residenti in Umbria - ha sottolineato l'assessore - hanno dimostrato e continuano a dimostrare un grande senso di responsabilità che ci ha permesso di limitare i danni della pandemia non solo sul fronte sanitario, ma anche in altri settori, come la scuola ad esempio, dove abbiamo potuto evitare la Dad nonostante ci sia a livello nazionale una percentuale importante di insegnanti positivi ragione per cui in tutta Italia sono stati molti i dirigenti scolastici che hanno chiesto di prolungare le vacanze natalizie”.

Presto gratis i test di fine quarantena

L’assessore ha infine, ha reso noto che nella mattina di oggi (venerdì 14 gennaio) la Giunta regionale ha approvato un atto, nel rispetto delle direttive nazionali, che appena sarà recepito dalle aziende, permetterà di liberare dall’isolamento i pazienti positivi al covid asintomatici e i contatti stretti, attraverso test antigenici a carico del sistema sanitario regionale.