Norme anti-Covid, linea dura a Castiglione del Lago: "Segnaleremo alla prefettura i trasgressori"

Nessuna indulgenza per chi trasgredisce le norme anti-Covid. Ad annunciarlo è Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, in un video postato sul profilo Fb del Comune.

"Purtroppo devo sottolineare comportamenti sbagliati, irresponsabili e imprudenti durante l'ultimo week end. Ci sono arrivate diverse segnalazioni di feste private, assembramenti e ragazzi senza mascherina. Non ce lo possiamo permettere - ha ammonito il primo cittadino -, perché così vanifichiamo sforzi che tutti stanno facendo, così non abbiamo rispetto di chi sta male o ha la propria attività chiusa e che rischia di non riaprire. Bisogna affrontare tutti insieme l'emergenza. Nel prossimo week end rafforzeremo i controlli e son saremo indulgenti, segnalando alla Prefettura sia le attività ecomomiche sia i comportamenti singoli che possono mettere a repentaglio la salute pubblica".