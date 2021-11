Coronavirus in Umbria, il report settimanale della Regione: più casi tra gli under 14 ma incidenza in calo, 5 i decessi

In Umbria più casi tra gli under 14 ma incidenza in calo. Questo dicono i dati del report settimanale (8-16 novembre) elaborato dal nucleo epidemiologico della Regione.

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, in Umbria mostrano un trend in leggera diminuzione e l’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 16 novembre è pari a 60 casi. Dallo studio emerge che anche l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,85 in discesa rispetto alla settimana precedente.

I grafici relativi all’incidenza settimanale mobile per classi d’età mostrano un’incidenza superiore alla media regionale negli under 14.

Solamente due distretti hanno un’incidenza superiore a 100 casi per 100.000 abitanti (Spoleto con 114 e Assisi con 111) e 6 hanno una incidenza inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti.

Al 16 novembre risultano ospedalizzati 45 soggetti di cui 6 in Terapia Intensiva. I decessi registrati a partire dal 8 novembre fino al 16 novembre sono 5 (altri due intanto sono stati registrati nel bollettino di oggi).

Coronavirus in Umbria, il report settimanale della Regione