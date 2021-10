Andamento della pandemia in Umbria, il report della Regione: "L'incidenza più alta nella classe di età 3-5 anni"

Ancora buone notizie sul fronte coronavirus dal consueto report settimanale del nucleo epidemiologico della Regione Umbria sull'andamento della curva epidemica che, "come pure la media mobile a 7 giorni, continua a mostrare un trend in diminuzione".

L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti, come si legge nel report, "mostra il medesimo andamento con valori al 05 ottobre pari a 27 casi per 100.000: lo evidenzia il report settimanale sull’andamento dell’epidemia elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale e aggiornato al 6 ottobre 2021. Dallo studio emerge che sul territorio regionale il valore dell’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,71".

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra poi "una maggior distribuzione dei casi tra i più giovani, anche se i valori sono in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’incidenza per 100.000 abitanti più elevata in questa settimana viene riscontrata nella classe di età 3-5 anni. Tutti i distretti sanitari dell’Umbria hanno una incidenza inferiore a 100 casi per 1000.000 abitanti". E infine: "Al 5 ottobre risultano ospedalizzati 50 soggetti di cui 6 in Terapia Intensiva. I decessi registrati a partire dal 27 settembre fino al 5 ottobre sono 3".

Coronavirus, il report settimanale della Regione Umbria