L'andamento della pandemia in Umbria, il report della Regione: curva epidemica e incidenza ancora in diminuzione

Ancora buone notizie per l'Umbria sul fronte dell'emergenza coronavirus, con il report settimanale del nucleo epidemiologico della Regione che evidenzia dati in costante miglioramento.

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, continuano a mostrare un trend in diminuzione così come l’incidenza settimanale mobile (con valori, al 12 ottobre, pari a 22 casi per 100.000 mentre la scorsa settimana era di 27 casi per 100.000). Secondo lo studio il valore dell’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni, si attesta ad un valore di 0,80 (sette giorni fa era a 0,71).

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età mostra anche per questa settimana una maggior distribuzione dei casi tra i più giovani. L’incidenza per 100.000 abitanti più elevata in questa settimana viene riscontrata nella classe di età 6-10 anni, mentre l’incidenza più bassa è osservata tra gli over 80 anni. Tutti i distretti sanitari dell’Umbria hanno un’incidenza inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti ad eccezione del distretto di Foligno che registra 55 casi per 100.000 abitanti.

Al 12 ottobre risultano ospedalizzati 38 soggetti di cui 4 in Terapia Intensiva, (nella giornata odierna, 14 ottobre, gli ospedalizzati sono 35). I decessi registrati a partire dal 4 ottobre fino al 12 ottobre sono 6.