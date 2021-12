Coronavirus in Umbria, il Capo di Gabinetto della presidente Tesei positivo

"Federico Ricci, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Umbria, è risultato positivo, sintomatico, al coronavirus". Ad annunciarlo, con una nota ufficiale, è Palazzo Donini.

La Regione Umbria spiega che "Per il principio della massima precauzione le attività dei prossimi giorni della Presidenza (dove comunque non ci sono ulteriori positivi) si svolgeranno a distanza in modalità telematica. Sono inoltre scattate tutte le procedure previste dai protocolli della Regione in merito alla sanificazione dei locali".