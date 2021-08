Coronavirus in Umbria, il punto: "Variante Delta al 97%, nuovi positivi concentrati nella fascia 14-24 anni"

Coronavirus, la Regione stila il punto della situazione. In Umbria, spiega una nota, "continua l’aumento dell’incidenza settimanale dei casi positivi al Covid, anche se negli ultimi giorni questa tendenza si è notevolmente attenuata".

Secondo il report elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sull'andamento dell'epidemia sul territorio umbro l'incidenza generale "si mantiene a 93 casi per 100.000 abitanti".

Lo studio evidenzia anche che "i casi di positività si concentrano in modo molto prevalente nella fascia di età fra 14 e 24 anni, con un leggero aumento nelle classi fra 6 e 13 anni e 25-44 anni". E ancora: "Gli indicatori di gravità della pandemia - aggiunge la nota - si mantengono piuttosto stabili con un leggero aumento di ricoveri in terapia ordinaria mentre sono invariati i 4 ricoveri in terapia intensiva. Non vi sono stati decessi nell’ultima settimana".

Sul fronte delle varianti, il report sottolinea che "Dalle ultime sequenze genomiche effettuate su una quota rappresentativa di tamponi molecolari si evidenzia una prevalenza quasi totale della variante Delta (97%) che ha una capacità di infezione molto alta con un valore R0 compreso tra 6 e 8". E ancora, ma dal lato dei vaccini: "Il fatto che non ci sia, al momento, una crescita esponenziale repentina dei casi e che il rapporto tra i casi e gli indicatori di gravità si sia molto ridotto, fa ragionevolmente pensare che la vaccinazione, ormai consistente su gran parte della popolazione vaccinabile, rallenti fortemente sia la diffusione ma soprattutto la gravità della malattia. Fra i soggetti positivi, dal 9 e il 15 agosto, l’80% non ha avuto una vaccinazione efficace, di cui il 62% nessuna vaccinazione, il 18 % ha ricevuto una sola dose e il 3% una seconda dose da meno di 15 giorni".