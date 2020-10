Coronavirus, mappa delle terapie intensive in Umbria: così sono distribuite le 97 postazioni attive

Sono 23 a oggi (lunedì 26 ottobre) le postazioni di terapia intensive libere sulle 97 attive nei vari ospedali umbri. Di queste, spiega la Regione in una nota, "39 sono quelle riservate a malati Covid (occupate 31) e 58 quelle generaliste (occupate 43)".

Numeri, come annunciato dalla governatrice Donatella Tesei questa mattina in conferenza stampa, che sono destinati ad aumentare visto che ci sono "27 posti in attivazione secondo il piano regionale che, come detto, prevede la modularità per l’allestimento e porterà l’offerta a 124 postazioni. I dati di partenza pre Covid vedevano l’Umbria dotata di 69 posti di Terapia Intensiva".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad oggi le postazioni di terapia intensiva sono così distribuite nei nosocomi regionali: Perugia 23, Terni 31, Città di Castello 11, Branca-Gubbio 8, Foligno 13, Spoleto 6, Orvieto 5.