Coronavirus in Umbria, quarantena con il solo test antigenico positivo

Un test antigenico positivo e scatta l'isolamento contumaciale. Le disposizioni del commissario all'emergenza Covid in Umbria, Massimo D'Angelo, entrano in vigore da oggi (27 dicembre).

Ovvero: "si dispone di considerare, dal giorno 27.12.2021, il test antigenico positivo sufficiente a definire il caso confermato Covid-19 (Circolare del Ministero della Salute 8.1.2021) e a porre il soggetto in isolamento contumaciale, senza effettuare la conferma con test molecolare, che quindi non deve essere più richiesto per conferma"; "si dispone di effettuare il test T0 ai contatti stretti solo quando ritenuto opportuno"; "si dispone di effettuare il primo test per la sospensione dell’isolamento contumaciale dopo 14 giorni e, in caso di ulteriore positività, dopo altri 7 giorni".

Una decisione, quella del Commissario, presa, spiega la circolare inviata e datata 23 dicembre, "in considerazione del contesto epidemiologico, che vede una incidenza in rapida ascesa (attualmente incidenza pari a 418 per 100.000)"; "Vista la diffusione anche nel territorio umbro della variante Omicron, caratterizzata da una elevata contagiosità"; "Visto l’ingente numero di casi positivi, con sofferenza della filiera contact tracing, prelievo e tampone e il conseguente allungamento dei tempi per la conferma del test antigenico con test molecolare" e "Vista l’alta quota di test molecolari per la sospensione dell’isolamento contumaciale che risultano ancora positivi a

10 giorni e che determinano la necessità di ripetere il test, con ulteriore sovraccarico della filiera".