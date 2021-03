Coronavirus e vaccini, il commissario D'Angelo blocca le prenotazioni per tutte le categorie dei servizi essenziali

Tutto fermo. Come spiega una nota della Regione Umbria "il Commissario straordinario regionale per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo, ha dato mandato di sospendere, con effetto immediato, la possibilità di prenotare la vaccinazione anti Covid-19, mediante Astrazeneca, per tutte le categorie dei servizi essenziali".

Ecco chi può procedere alla prenotazione: "Rimangono aperte - specifica Palazzo Donini - le prenotazioni per le categorie prioritarie, già individuate nel nuovo piano vaccinazioni nazionale: personale docente e non docente, scolastico e universitario; personale delle Forze Armate, personale di Polizia e dei Servizi Penitenziari". Nell'elenco non sono presenti gli avvocati.