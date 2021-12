Coronavirus, positivo il sindaco di Città di Castello: "Sono in buone condizioni grazie alla protezione del vaccino"

“Oggi tra i tifernati positivi al Covid-19 ci sono anche io: sono in isolamento a casa, in buone condizioni grazie alla protezione del vaccino, quindi continuerò a svolgere il mio compito istituzionale e a lavorare per la città”. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Secondi.

“E’ sotto gli occhi di tutti l’aumento dei contagi di questi giorni, che richiede in ogni territorio dell’Umbria risposte adeguate e tempestive, ecco perché – sottolinea il primo cittadino – ritengo doveroso che il Centro Operativo Regionale definisca le direttive per l’attivazione dei Centri Operativi Comunali e ne coordini l’azione, in modo da consentire alle amministrazioni locali di contribuire alla gestione dell’emergenza per quanto di propria competenza”.

Secondi fa sapere che “l’Usl Umbria 1 ha comunicato l’apertura di una nuova ala del reparto Covid-19 all’ospedale di Città di Castello, con 14 posti letto in più che andranno ad aggiungersi ai 16 attualmente disponibili e già praticamente esauriti dai ricoveri degli ultimi giorni di pazienti provenienti da tutta la regione”.

“Ai vertici dell’Usl Umbria 1, con cui sono in contatto quotidiano, ho chiesto che venga garantita ai tifernati la possibilità vaccinarsi nei centri della propria città, perché chi si prenota continua a ricevere appuntamenti in luoghi lontani dal nostro territorio comunale”, spiega il sindaco. “Dai responsabili dell’azienda sanitaria – chiarisce Secondi - ho ricevuto la rassicurazione che ci saranno ulteriori risorse a disposizione dell’Alta Valle del Tevere per consentire la vaccinazione nel comprensorio della popolazione residente”.