Positivi al matrimonio di Gualdo Tadino, i chiarimenti di Usl Umbria 1: "Tutti tracciati e in quarantena"

"Ad oggi tutte le persone coinvolte sono state tracciate e sono in quarantena fiduciaria". A scriverlo in una nota è Usl Umbria 1 dopo i casi di positività riscontrati a Gualdo Tadino in seguito a un matrimonio a Gualdo Tadino.

"La direzione sanitaria - si legge nella nota - comunica che è stata predisposta la quarantena fiduciaria e sono state tracciate in tempo reale tutte le persone presenti alla cerimonia o coinvolte in essa a vario titolo. Sabato 17 luglio, appena è stata recepita la notizia del primo caso di positività, il distretto dell’Alto Chiascio ha provveduto immediatamente ad identificare e tamponare le persone che avevano avuto il contatto più diretto con il soggetto positivo. Di queste dieci, sette sono risultate positive. Questa mattina (lunedì 19 luglio) la Usl Umbria 1 ha provveduto ad effettuare altri 100 tamponi, tra partecipanti al matrimonio e personale del ristorante, di cui si avranno i risultati domani mattina. Le persone coinvolte continuano a rimanere in quarantena fiduciaria".