Coronavirus, Università per Stranieri: tamponi gratis per gli studenti senza Green pass

Il servizio dell'ateneo perugino dedicato ai non vaccinati e a quelli che hanno ricevuto la somministrazione di vaccini non riconosciuti dall'Ema

Con in vista la ripresa dei corsi di larea e dei corsi lingua l'Università per Stranieri di Perugia ha organizzato un servizio gratuito di tamponi destinato per gli studenti chenon sono vaccinati o che hanno ricevuto la somministrazione di vaccini non riconosciuti dall'agenzia europea del farmaco (Ema) e non sono dunque in possesso del Green Pas.

Tale procedura consentirà i agli iscritti, agli immatricolandi e a coloro che avranno necessità di accedere all’ateneo perugino, di effettuare un tampone senza spese. Per fruire del servizio, spiegano da Piazza Grimana, sarà necessario rivolgersi al Welcome Point Office sito nella hall di Palazzo Gallenga.